Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Heidenau in einen Fluss gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 40 Jahre alte Mann am Sonntagabend in eine Polizeikontrolle geraten. Er habe aber nicht angehalten, sondern gasgegeben. Nachdem er über den Elberadweg in die Mündung der Müglitz fuhr, habe er versucht, zu Fuß weiter zu flüchten. Er sei aber von den Polizisten gefasst worden.