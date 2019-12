Nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe haben die Ermittler ein Foto des Fluchtwagens veröffentlicht. Davon erhoffen sich Staatsanwaltschaft und Polizei neue Hinweise auf die Täter. Es handelt sich um das Auto, dass die Einbrecher später in einer Tiefgarage in Dresden-Pieschen angezündet hatten. Das Foto wird am Abend auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" gezeigt, die sich mit dem Fall beschäftigt. Unbekannte Täter waren vor gut zwei Wochen in das Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes eingedrungen. Sie brachen eine Vitrine auf und stahlen wertvollen historischen Schmuck.