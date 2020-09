Am Flughafen Dresden hat ein Mann versucht, mit einer Pistole am Gürtel durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Wie die Bundespolizei mitteilte, war die Waffe an der Gürtelschnalle versteckt. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine geladene Schreckschusspistole, für die ein kleiner Waffenschein nötig ist. Auf Nachfrage konnte der 27-Jährige das Dokument nicht vorweisen und erklärte, den Schein zuhause vergessen zu haben. Die Beamten überprüften die Aussage im Nationalen Waffenregister und stellten fest, dass der Mann gelogen hat.