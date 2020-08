Dresdner Schulen bekommen am heutigen Donnerstag Fördermittel in Millionenhöhe für die Digitalisierung. Wie das Kultusministerium mitteilte, wird ein Bescheid über fast 28 Millionen Euro an die Stadt übergeben. Das Geld soll an 145 Schulen gehen. Es stammt aus dem 250 Millionen Euro schweren Fonds "Digitale Schulen" und soll vorrangig die digitale Infrastruktur verbessern. Dazu gehören die Verkabelung von Räumen, die Einrichtung von Schulservern oder auch drahtlose Netzwerke. Zudem können die Schulen interaktive Tafeln und Displays oder Laptops, Notebooks und Tablets anschaffen.