Der Bund fördert Forschungsprojekte der Hochschulen in Leipzig und Dresden zur Digitalisierung der Landwirtschaft und auf Baustellen. Die Uni Leipzig hat 2,8 Millionen Euro und die Technischen Universität (TU) Dresden 7,6 Millionen Euro Fördermittel vom Bundeslandwirtschaftsministerium zugesagt bekommen. Mit den Fördermitteln solle die Forschung zur digitalen Landwirtschaft vorangetrieben werden, sagte Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU).

Forscher der Uni Leipzig wollen in einem geförderten Projekt herausfinden, wie digitale Technologien den Anbau von Sonderkulturen unterstützen können. Ein Projekt der TU Dresden soll auf einem 5G-Experimentierfeld zwischen Nossen im Landkreis Meißen sowie in Torgau im Landkreis Nordsachsen erforschen, welche Möglichkeiten eine flächendeckende Netzabdeckung hat. Die Ministerien kündigten an, dass die angrenzenden Gemeinden von den Experimentierfeldern profitieren sollen.