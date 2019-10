Wolfram Nagel: Es gibt in der sächsischen Landeskirche keinen stellvertretenden Bischof. "Das Amt ist verwaist", heißt es in der Kirchenverfassung, wenn ein Bischof stirbt oder zurücktritt, aus welchen Gründen auch immer. Einige Aufgaben von Carsten Rentzing übernimmt Oberlandeskirchenrat Thilo Daniel, Dezernent für theologische Grundsatzfragen im sächsischen Landeskirchenamt. Er vertritt den Bischof z.B. bei repräsentativen Terminen wie Gottesdienste, etwa am Refrormationstag im Meißner Dom.

Über das Bischofsamt Die reguläre Amtszeit eines Landesbischofs beträgt laut sächsischer Kirchenverfassung zwölf Jahre. Als führender Geistlicher soll er laut Verfassung die Einheit der Landeskirche bewahren und stärken. Der Landesbischof pflegt die Verbindung mit anderen Kirchen und repräsentiert die Landeskirche in der Öffentlichkeit. Ist das Amt des Landesbischofs verwaist, so regelt laut Verfassung die Kirchenleitung seine Vertretung bis zur Wahl eines neuen Landesbischofs.

Quelle: epd

Der Bischof ist einer von drei Stützpfeilern in der sächsischen Landeskirche, neben dem Präsidenten des Landeskirchenamtes und der Landessynode. Richtungsentscheidungen werden kollektiv in der Kirchenleitung besprochen. Die Entscheidung für den Rücktritt erfolgte einvernehmlich mit Landesbischof Rentzing. Zusammen mit dem Vertreter, also Thilo Daniel, wurden nun nächste Schritte beschlossen. Das heißt, die Landeskirche ist ohne Bischof nicht handlungsunfähig. Allerdings fehlt der oberste Seelsorger und Ratgeber.

Es war sein ausdrücklicher Wunsch zurückzutreten. Offiziell bleibt er bis 31. Oktober, also bis zum Reformationstag weiter im Amt, ist aber von allen Aufgaben entbunden. Kirchenleitung und Synode suchen nun nach geeigneten Kandidaten für die Nachfolge. In der stellen sich vier erfahrene Theologen oder Theologinnen zur Wahl. Am 29. Februar und am 1. März 2020 wird die Synode einen neuen Landesbischof wählen oder eine Landesbischöfin. Die Kirche braucht in dieser Krise einen Neuanfang.

Die großen Weihnachtsgottesdienste werden ohne einen amtierenden Landesbischof stattfinden. Auch die weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche. Aber es gibt ja versierte Theologen im Land, die ebenso die Weihnachtsgeschichte nach Lukas auslegen können. Ebenso muss Ersatz für die Andachten bei MDR SACHSEN gefunden werden und für die Weihnachts- und Neujahrsbotschaft, die der evangelische Landesbischof alljährlich an die Hörer richtet.

Ob Carsten Renzing in den Pfarrdienst der Landeskirche zurückkehrt, ist derzeit offen. Er war bis zu seiner Wahl Ortspfarrer in Markneukirchen im Vogtland, wo er bis heute viele Unterstützer hat. Wie der künftige Dienst des Theologen aussehen wird, soll nach dessen Urlaub gemeinsam mit ihm im Landeskirchenamt beraten werden.

Durch den Rücktritt des Landesbischofs ist die Spaltung der Kirche in zwei große Lager offensichtlich geworden. Auf der einen Seite die liberal-weltoffenen Protestanten im Leipziger Land oder in Städten wie Leipzig und Dresden, repräsentiert durch das Forum "Frei und Fromm". Die liberalen Christen sehen die gleichgeschlechtliche Orientierung als von Gott gewollt an und haben kein Problem mit dem Segen für schwule oder lesbische Paare. Evangelikale, bibeltreue Christen besonders im Erzgebirge und im Vogtland ("Sächsischer Bible Belt") lehnen Homosexualität als Sünde ab. Auch Carsten Rentzing hatte damit ein Problem, lehnte die kirchliche Trauung homosexueller Paare ebenso ab, wie das Zusammenleben homosexueller Pfarrer mit ihrem Partner im Pfarrhaus. Der Rücktritt des Landesbischofs hat die Spaltung nicht verursacht, er hat sie eher vertieft. Denn nun geht es auch um politische Gesinnung. Rentzing sagt dazu in einer Erklärung: