Sie riechen so gut! Babys haben einen ganz besonderen Duft. Er soll die Mütter an die Kinder binden, vermuten die Forscher aus Dresden. Bildrechte: colourbox

Wissenschaftlerinnen aus Dresden wollen den Duft von Babys untersuchen. Für eine entsprechende Familienstudie werden junge Mütter mit ihren bis zu zwölf Monate alten Kindern gesucht, teilte das Universitätsklinikum Dresden am Montag mit. Es gehe um die Frage, in welcher Körperregion Babys am besten duften, wie diese Gerüche die Mutter-Kind-Bindung beeinflussen und ob sich Körperausdünstungen von Müttern und ihren Babys ähneln.