Forscher und Umweltschützer wollen mit dem Forschungsschiff "Aldebaran" das Vorkommen von Mikroplastik in der Elbe untersuchen. Projektleiterin Carla Wichmann vom Bundesverband für Meeresmüll sagte zu Beginn der Expedition in Dresden, das speziell ausgerüstete Segelschiff sei dafür in den nächsten vier Wochen zwischen Schöna an der tschechischen Grenze und Cuxhaven an der Nordsee unterwegs.