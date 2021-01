Eine 28 Jahre alte Frau hat unter Drogeneinfluss Bundespolizisten in einem Zug von Dresden nach Leipzig mit einer Nahkampfwaffe attackiert. Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Montag mitteilte, setzten die Beamten den Schlagstock ein, um die Angriffe abzuwehren. Die Frau wurde gefesselt und zur Wache auf dem Leipziger Hauptbahnhof gebracht. Anschließend sei sie aufgrund ihres labilen Zustandes in ein Dresdner Krankenhaus eingeliefert worden. Beamte wurden nicht verletzt.

Der Kubotan hat seinen Ursprung im Japan. Die Stich- oder Schlagwaffe ist 13 bis 15 Zentimeter lang und wird zur Selbstverteidung eingesetzt. Bildrechte: imago images/Panthermedia