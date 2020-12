Auf die seit August vakante Pfarrstelle an der Frauenkirche hatten sich neben Engelhardt die brandenburgische Pfarrerin Susanne Seehaus und der Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, Bernhard Stief, beworben. Engelhardt habe sich im Rahmen eines Vorstellungsverfahrens, darunter eine Andacht und ein Gottesdienst, besonders empfohlen, hieß es. Sachsens Landesbischof Tobias Bilz sagte, er freue sich, dass mit Engelhardt ein erfahrener Geistlicher an die Frauenkirche Dresden komme, der mit profilierter Theologie und tiefgründiger Verkündigung neue Akzente setzen werde.

Für Engelhardt gehe damit nach eigener Aussage der Wunsch in Erfüllung, an einer zentralen Großstadtkirche als Pfarrer zu arbeiten. "Vor diesem Hintergrund erscheint mir die Frauenkirche als ein faszinierender Ort, um Gott und die Welt miteinander ins Gespräch zu bringen", sagt Engelhardt. Er freue sich auch sehr auf die wunderbare Stadt Dresden, die ihm durch familiäre Beziehungen in die sächsische Kirche sowie durch Besuche nicht unbekannt sei. "Das selbstbewusste Bürgertum und die diversen miteinander konkurrierenden Weltanschauungen in dieser Stadt bilden einen spannenden Kontext für die pastorale Arbeit an der Frauenkirche", so Engelhardt.