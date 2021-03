Damit es andere Frauen leichter haben und, um ihre Erfahrung weiterzugeben, engagiert sich Seifarth heute im Globalfoundries-Frauennetzwerk "Globalwomen". Dabei fördert sie nicht nur Frauen vor Ort, sondern vernetzt sich mit Kolleginnen auf der ganzen Welt. "Frauen sind viel schlechter in der Selbstvermarktung", erklärt die junge Mutter zweier Kinder. Für die berufliche Entwicklung seien Netzwerke jedoch sehr essentiell, hier fehle bei Frauen eindeutig die Routine.

Gründung vor zwei Jahren

Gegenseitig stützen und Selbstbewusstsein geben: Karin Raths ist Sprecherin bei Globalfoundries und engagiert sich ebenfalls bei den "Globalwomen". Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Vor zwei Jahren gründete Seifarth mit einer Reihe von Mitarbeiterinnen die Netzwerk-Dependance in Dresden. "Wir können uns gegenseitig stützen, Rückhalt und Selbstbewusstsein geben", erklärt sie und blickt aus dem Fenster. Seifarth weiß, dass es richtig ist, was sie macht. Und sie ist damit nicht allein: "Früher waren Frauentag und Frauenrechte in der Wahrnehmung vieler ein alter Hut mit Bart", sagt Globalfoundries-Sprecherin Karin Raths, die mit durch das Unternehmen führt und sich ebenfalls im Netzwerk engagiert. "Viele junge Frauen sehen das heute anders. Sie machen sich stark für ihre Rechte, vernetzen sich, wollen mehr als den Status Quo - das ist international so."

Weltweit an allen Standorten von Globalfoundries haben sich Gruppen von "Globalwoman" gebildet – zum weltweiten Auftakt sind damals 300 Frauen aus allen Teilen der Welt in die Zentrale in die USA gereist. Bis heute sprechen die Dresdnerinnen regelmäßig mit Mitarbeiterinnen aus den USA, aus Indien, aus Singapur. Der Austausch sei in jeder Hinsicht spannend und inspirierend, besonders mit den aufstrebenden Frauen aus Indien und Singapur, erzählen Seifarthund Raths. "Sie starten ja von einer ganz anderen Basis an Gleichberechtigung und sind trotzdem absolut mutig." Doch wer hätte das gedacht: In Singapur ist der Frauenanteil bei Globalfoundries höher als in Dresden. Hochtechnologie- und Halbleiterbranche sind nicht für Frauenüberschuss bekannt. Im Globalfoundries-Werk im Norden Dresdens sind von 3.000 Mitarbeitenden nur etwa 500 Frauen. Bildrechte: MDR/Globalfoundries

Dass ihr Engagement willkommen ist, merken die Frauen an der hohen Nachfrage. Für ein aktuelles Mentoring-Programm zur Karriereentwicklung habe es viele Bewerbungen gegeben. "Insgesamt 15 Frauen werden ein halbes Jahr einmal im Monat begleitet", erklärt Seifarth. "Ziel ist es, in der Karriere die nächste Stufe zu erklimmen". "Es geht um die fachliche und persönliche Weiterentwicklung", ergänzt Raths. "Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen bringen."

Um erfolgreich zu sein, braucht man Chefs und Menschen, die das eigene Potenzial erkennen und fördern. Nadine Seifarth Ingenieurin Globalfoundries Dresden

Wir machen den Weg frei: Nadine Seifarth und Karin Raths wollen mit den "Gobalwomen" Netzwerke, Austausch und bessere Bedingungen für Frauen schaffen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Beide Frauen bitten jetzt in die Kantine. Auf dem Weg dorthin erklären sie, wo früher - vor Corona - immer die Netzwerkveranstaltung "Chat & Connect" stattgefunden hat. Jetzt gibt es alles digital. "Wir hatten tolle Veranstaltungen", sagt Raths. Zur Vorstellung des Buches "The Culture Map" seien auch viele Männer gekommen. Kein Wunder, kulturelle Unterschiede in der Kommunikation sind ein begehrtes Thema im globalen Konzern "Globalfoundries". Menschen aus 44 Nationen arbeiten allein in Dresden.

Junge Frauen brauchen Vorbilder

Während Nadine Seifarth weiter durch die Flure läuft und Türen offen hält, setzt sie noch einmal an: "Im vergangenen Jahr hatten wir keine einzige Bewerberin auf unsere offenen Ausbildungsplätze, wir haben massive Probleme dabei, Frauen zu gewinnen." Auch bei den Promotionen bilde sich das Problem ab.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Mädchen und junge Frauen brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen, hey, das ist zu schaffen. Nadine Seifarth (li.) und Karin Raths Ingenieurin und Sprecherin Globalfoundries

Lediglich drei Frauen waren laut Seifarth vergangenes Jahr unter den 200 Bewerbenden auf Doktorandenstellen. Dies entspräche in etwa dem Geschlechterverhältnis im Studium. "Die Berufe hier haben noch immer das Nerd-Image vom Einzelkämpfer, doch das ist völlig überholt, ohne Teamarbeit geht gar nichts", erklärt Seifarth. Deswegen versuche "Globalwomen" auch, mehr Mädchen in die MINT-Fächer zu bekommen.

Präsenz ist wichtig

Nadine Seifarth ist heute fertige Ingenieurin mit Arbeitserfahrung, Spezialistin, die Ansprechhaltung ist respektvoller geworden. Trotzdem ist sie in der Minderheit, muss sich durchsetzen. Dazu ermuntert sie selbst ihr Chef immer wieder. Über die Dinge reden, Arbeitsweisen und Erfolge transparent machen. "Wer immer still ist, kann auch heute und auch bei uns schnell untergehen. Präsenz ist wichtig", erklärt Seifarth.

Dass man in der Minderheit ist, wird von den Männern unterschätzt – weil sie eben nicht die Minderheit sind. Nadine Seifarth Ingenieurin Globalfoundries

Seifarth hat gelernt, dass Männer einfach manchmal anders kommunizieren. "Wollen sie ein Projekt übernehmen, formulieren sie das", erklärt sie. "Frauen warten ab. Nur weil sie stiller und zurückhaltender sind, heißt das jedoch lange nicht, dass sie nicht wollen."

Doch vieles, was gleichberechtigt scheint, wird nach der Geburt der Kinder auf die Probe gestellt. "Ich hatte Glück", erklärt Seifarth. "Mein Mann und ich waren uns sofort einig, dass wir uns bei der Kinderbetreuung reinteilen." Doch das sei nicht bei allen Frauen der Fall. "Wir haben hier top ausgebildete Expertinnen, die sich erst einmal für zwei Jahre in Elternzeit verabschieden. Die Rollenbilder sind immer noch da."

Ich bin doch kein Heimchen am Herd. Nadine Seifarth Ingenieurin Globalfoundries

Das Stereotyp vom 'Karrierekiller Kinder' gebe es noch immer, für manche Frauen sei der Wiedereinstieg problematisch – auch bei Globalfoundries. "Es gab bei uns Einzelfälle, in denen sich die Frauen nach der Elternzeit nicht so willkommen gefühlt haben", erinnert sich Seifarth.

Zum Frauentag wird der "Global Women Award" verliehen

Mehr Frauen an die Macht, das scheint im Sinne der Konzernleitung zu liegen. Zum Frauentag jedenfalls hat sich der oberste Globalfoundries-Chef aus Kalifornien angemeldet. Er spricht zur digitalen Feierstunde. Danach wird 15 herausragenden Frauen am Standort Dresden der "Global Women Award" verliehen.