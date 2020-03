Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden hat ein schnelleres und umweltschonendes Verfahren entwickelt, um Flugzeuge zu enteisen. Wie das Institut mitteilte, wird dabei die Oberfläche von Flugzeugen mit einem Laser so bearbeitet, dass Eis schlechter anhaftet. Zudem brauche es weniger Energie, um das Eis auf den Tragflächen mit eingebauten Heizsystemen wieder zu lösen. An dem Verfahren wurde gemeinsam mit Ingenieuren des Flugzeugbauers Airbus und Mitarbeitern der TU Dresden geforscht.