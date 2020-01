Inspiriert von Waschpulver haben Forscher der Universität Monash in Melbourne/Australien einen Akku entwickelt, der Elektro-Autos weiter bringt, weniger kostet und ökologischer hergestellt werden kann. Zwar kommen auch sie nicht ohne Lithium in ihren Batterien aus. Aber dafür fallen die anderen Bestandteile gängiger Lithium-Ionen-Akkus weg, wie etwa Kobalt oder Mangan. Lithium und Schwefel sind die Hauptbestandteile.

An diesen sogenannten Lithium-Sulfur-Batterien (Li-S) wird auch in Dresden seit Jahren geforscht. Und deshalb entstand der Prototyp des neuen Akkus am dortigen Fraunhofer-Institut für Material- und Strahltechnik, unterstützt von Forschern des Lehrstuhls für Anorganische Chemie der TU Dresden. Der neue Lithium-Schwefel-Akku ist nach Angaben der Forscher viel effizienter als bisher genutzte Akkus. Er kann bei gleicher Größe ein Smartphone fünf Tage mit Strom versorgen oder ein E-Auto ohne Nachladen 1.000 Kilometer weit fahren lassen.