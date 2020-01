Mit einer Delegation übergab Frey den Orden in Kairo. Dabei war auch die Dresdner Gesellschaftsjournalistin Katrin Koch, 2.v.r. Bildrechte: dpa

Die Auszeichnung des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit dem St. Georgs-Ordens des Dresdner Semperopernballs stößt weiter auf harsche Kritik. Der Dresdner Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Grüne) erklärte am Montag, es sei beschämend, die Menschenrechtsverletzungen al-Sisis auszublenden. "Sie rollen einem Diktator den roten Teppich aus und beschädigen so 'die schönste Nacht des Jahres' in Dresden", kritisierte Kühn den künstlerischen Leiter des Balls, Hans-Joachim Frey, unter verweis auf das Motto der Veranstaltung. In Ägypten würden Oppositionelle, Aktivisten und Journalisten inhaftiert und entführt, erklärte Kühn weiter. Die Zahl der Hinrichtungen sei in den letzten Jahren stark gestiegen. Unter diesen Eindrücken stelle sich die Frage, für welche Werte der Semper Opernball stehe, betonte er.

DGB ohne Verstädnis für Entscheidung

Sachsens SPD-Chef Dulig findet, der Ball nimmt sich selbst die Würde. Bildrechte: SMWA Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in Sachsen kritisierte die Ordensvergabe. Ganz abgesehen von der schlechten Behandlung von Arbeitnehmern in Ägypten unterminiere die Politik al-Sisis den inneren sozialen Frieden in dem nordafrikanischen Land. DGB-Landeschef Markus Schlimbach sagte: "Ein solcher Hintergrund hat nichts mit Kultur zu tun, sondern mit Diktatur."



Schon am Wochenende hatte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig scharfe Kritik geübt: "Der Semperopernball nimmt sich seine Würde. Wer aus PR-Gründen einen Autokraten und Unterdrücker wie Al-Sisi auszeichnen will, handelt unverantwortlich." Ähnlich kritisch äußerten sich Politiker der FDP.

Umstrittener Chemnitzer Unternehmer erhält ebenfalls Orden

Ballleiter Frey hat am Wochenende in Kairo den Orden an al-Sisi übergeben. Der Ballchef verteidigte die Entscheidung. Da man eine Kulturveranstaltung sei, handle es sich nicht um einen politischen Orden, sagte er und verwies auf die Eröffnung eines nationalen Museums in Kairo. "Wir wollen Kulturbrücken bauen, um darüber eine vermittelnde Sprache zwischen Regionen zu schaffen", erklärte Frey. Die Kritik habe ihn nicht üebrrascht. Man habe sich aber vorher abgesichert, auch mit der Sächsischen Staatskanzlei. "Die Preisverleihung an Herrn Al-Sisi wird als unproblematisch angesehen", so Frey.

Unternehmer Naumann erhält ebenfalls einen St. Georgs-Orden. Bildrechte: imago images / momentphoto/Robert Michael Am Montag haben die Ballveranstalter angekündigt, dass auch der Chemnitzer Unternehmer und das Hochschulrats-Mitglied der TU Chemnitz, Hans J. Naumann, einen St. Georgs-Orden erhält. Er erhalte den "Sachsen-Preis", weil er sich für den Indutriestandort stark mache. Naumann war vor knapp drei Jahren in die Kritik geraten. In einem Interview mit der "Freien Presse" hatte der auch in den USA tätige Unternehmer sich zu Präsident Donald Trump und zur gesellschaftspolitischen Lage in Amerika geäußert. Gegenüber der Zeitung sagte Naumann unter anderem, dass Donald Trump im Gegensatz zu vielen europäischen Politikern erkannt habe , dass die "weiße Bevölkerung zusammenstehen muss". Naumanns Meinung nach hat sich die afroamerikanische Jugend "sehr stark aus der Verantwortung gezogen". Hier brauche es einen Durchbruch, der nur dadurch erreicht werden könne, "wenn man die jungen Afroamerikaner zum Militär einzieht, ihnen dort Disziplin beibringt und eine berufliche Ausbildung ermöglicht". Aus freien Stücken würden sich Afroamerikaner keine Zwänge auferlegen, so Naumann. Studenten hatten daraufhin den Rückzug Naumanns aus dem Hochschulrat gefordert, er gehört dem Gremiuem aber weiterhin an. Er hatte später gesagt, seine Aussagen seien missverständlich gewesen.

Semperopernball wiederholt in den Schlagzeilen