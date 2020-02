Der mit 10.000 Euro dotierte Friedenspreis wird Muzoon Almellehan am Sonntagnachmittag in der Semperoper überreicht.

Die Syrerin Muzoon Almellehan wird für ihren Kampf um Bildung für Kinder in Krisengebieten mit dem Internationalen "Dresden-Preis" geehrt. Sie erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung der Organisation Friends of Dresden am Sonntagnachmittag in der Semperoper. Die in Großbritannien lebende 21-jährige Unicef-Sonderbotschafterin engagierte sich schon mit 14 Jahren dafür, dass Kinder in einem jordanischen Flüchtlingslager lernen können.