22.07.2020 | 16:45 Uhr Frischekur für Dresdens Wahrzeichen: Falten glätten, Krone richten, weiter stehen

Es ist zwar alles (Blatt-)Gold, was am Goldenen Reiter glänzt, aber das Reiterstandbild ist allerlei Unbill ausgesetzt: Vandalen, Wind, Regen, Vogelkot. Jetzt beseitigen Restauratoren all deren Spuren und Beschädigungen.