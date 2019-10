Bildrechte: dpa

Sie verwenden eine Sprache der Verhetzung, eine Sprache des Rassismus, des Völkischen, des Nationalismus, sie sind rhetorisch geschult, also in der Lage, größere Menschenansammlungen in emotionale Wallungen zu versetzen. Das erinnert in ganz fataler Weise an Zeiten, die wir in Deutschland schon einmal hatten.