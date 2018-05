Hier wurde am Dienstag die Fliegerbombe gefunden, die Dresden knapp 48 Stunden in Aufregung versetzt hat. Am Tag nach der Entschärfung ist der Fundort der Bombe wohl eines der beliebtesten Foto-Motive der Stadt. Wie eine Reporterin von MDR SACHSEN berichtet, waren am Vormittag immer wieder Schaulustige mit dem Fotoapparat am Ort des Geschehens.

Bildrechte: MDR/Monika Werner