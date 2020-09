Aufstiegsfavorit Dynamo Dresden hat zum Heimauftakt in der 3. Fußball-Liga nur ein Unentschieden errungen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kam am 2. Spieltag nicht über ein 1:1 gegen Waldhof Mannheim hinaus. Waldhof-Kapitän Max Christiansen brachte die Gäste in der 42. Minute mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums in Führung. Mehr als der Ausgleich durch Christoph Daferner kurz Abpfiff in der 87. Minute gelang Dynamo nicht.