Dynamo Dresden hat sich mit einem Arbeitssieg in Magdeburg die Tabellenführung in der 3. Liga gesichert. Stürmer Heinz Mörschel traf in der 74. Minute zum Siegtor für Dynamo Dresden. Für die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski ist es der ersten Erfolg in Magdeburg seit 1999. Der 1. FC Magdeburg rutscht nach der Heimniederlage auf Platz 19 ab.