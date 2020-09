Trotz der Corona-Pandemie kann Fußballdrittligist Dynamo Dresden in der kommenden Saison vor Zuschauern spielen. Grundlage ist das überarbeitete Hygienekonzept des Deutschen Fußball-Bundes. In einer Pressemitteilung erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born: "Wir begrüßen die Initiative des DFB ausdrücklich und werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Ämtern alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich wieder unsere Fans im Rudolf-Harbig-Stadion begrüßen können." Weiter ausgeschlossen bleiben allerdings Anhänger der Gastmannschaft.