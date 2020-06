Der Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden trennt sich von seinem langjährigen Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Wie der Aufsichtsrat am Montagabend mitteilte, bestand nach mehr als sechs Jahren gemeinsamer Arbeit nicht mehr die volle Überzeugung, "den bisherigen Weg in der bestehenden Form gemeinsam fortsetzen zu wollen". Minges Vertrag laufe Ende des Monats aus und werde nicht verlängert. Die Ausschreibung des Postens soll zeitnah veröffentlicht werden, so der Verein. Nach Informationen von MDR SACHSEN soll der Verein eine Agentur mit der Neubesetzung beauftragt haben.