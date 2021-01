Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ist mit einer Auswärtsniederlage ins neue Jahr gestartet. Der Tabellenführer unterlag am Montagabend bei Türkgücü München 0:1. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Sercan Sararer in der 32. Minute. Die Dresdner konnten ihre spielerische Überlegenheit dagegen nicht in Tore ummünzen. Für Dynamo war es die erste Punktspielniederlage seit Anfang November vergangenen Jahres. Trotzdem steht die Mannschaft vorerst weiter an der Tabellenspitze.