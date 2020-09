Während der Saisonvorbereitung tritt Dynamo Dresden im Testspiel gegen den dänischen Zweitligisten HB Köge an. Die Dänen trainieren zur Zeit im Trainingslager in Dresden-Weißig. Die Saison beginnt am 18. September. Vom 11. bis 14. September steht zuvor die erste Runde im DFB-Pokal an, bei der Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV und der 1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98 Heimrecht haben. Für diese Spiele hat der DFB Grünes Licht für Zuschauer gegeben.