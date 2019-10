Dynamo Dresden hat die zweite Niederlage in Folge kassiert und zu Hause mit 0:2 gegen Hannover 96 verloren. Während sich der Bundesliga-Absteiger aus der Krise schoss, muss die SGD aufpassen, nicht in selbige hineinzuschlittern. In der Tabelle ist Hannover an Dynamo vorbeigezogen. Die Sachsen sind aktuell mit neun Punkten aus neun Spielen 13., könnten aber am Sonntag noch von Regensburg und Kiel überholt werden.