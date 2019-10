Von so einem Garten kann der gemeine Hauseigentümer wohl nur träumen. Ein liebevoll gepflegter Rasen, eingepasste Wasserbecken, mehr als 1.500 gekonnt platzierte Stauden und zahlreiche Frühblüher. Dazu kommen verschwiegene Sitzecken, die den Blick auf all die Schönheit gewähren. Insgesamt 1.300 edel gestaltete Quadratmeter.

"Es sind sehr wenige und edle Materialien, die wir hier verwendet haben: das Holz, der Cortenstahl und dann natürlich das, was den Landschaftsarchitekten ausmacht: die Pflanzen", sagt Landschaftsarchitekt Ulrich Krüger. Am Mittwoch gab es den Ritterschlag für all die Arbeit. Das Grundstück in Dresden-Laubegast erhielt den Preis für Sachsens schönsten privaten Hausgarten. Gewürdigt hat die Jury unter anderem das von den Landschaftsarchitekten entwickelte Farbkonzept und die von den Landschaftsbauern gekonnt eingesetzten Materialien. Auch ein extra aus Norddeutschland nach Dresden geholter 40 Jahre alter Baum fand Beachtung.