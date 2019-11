Weil eine stark riechende Flüssigkeit auf der Baustelle für das neue Bosch-Werk ausgetreten war, hat das Unternehmen am Mittwochmittag die Feuerwehr gerufen. Wegen des stechenden Geruchs bestehe Grund zur Besorgnis, hieß es. Die Berufsfeuerwehr rückte mit Umweltschutztechnik und 25 Mann an, die in speziellen Schutzanzügen das Gelände untersuchten. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass keine Gesundheitsgefahr bestehe.