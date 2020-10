In Pirna haben Unbekannte einen Senioren um 30.000 Euro betrogen. Die Polizei teilte mit, am Dienstag habe der 84-Jährige einen Anruf erhalten. Der Anrufer berichtete von einem angeblichen Unfall der Schwiegertochter und verlangte für Anwaltskosten die hohe Geldsumme. Der Senior glaubte dem Anrufer und gab einem Unbekannten das Geld.

Einen Tag später scheiterten Täter mit einem ähnlichen Versuch in Dresden-Dobritz bei einer 79-Jährigen. Ein Unbekannter gab sich als Enkel der Frau aus. Er behauptete laut Polizei, an Corona erkrankt zu sein und in einem Krankenhaus zu liegen. Anschließend übergab er das Telefon an einen vermeintlichen Arzt. Dieser gab vor, dass der Enkel sterben würde, wenn er nicht mit einem noch nicht zugelassenen Medikament behandelt werde. Dafür seien jedoch Kosten in Höhe von 150.000 Euro zu bezahlen. Die Seniorin meldete sich bei ihrem richtigen Enkel und bemerkte den Betrug, bevor ihr ein Schaden entstand.



Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, es gäbe immer wieder vergleichbare Anrufe. Ob im konkreten Fall ein Zusammenhang bestehe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeisprecher geht davon aus, dass viele Betrugsversuche gar nicht bei der Polizei angezeigt werden.