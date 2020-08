Insgesamt haben sich den Angaben zufolge zwölf Weingüter an der diesjährigen Prämierung beteiligt, zusammen 99 Weine und Sekte eingereicht. 19 davon konnten die Prüfer jedoch nicht überzeugen, sie erhielten keine Auszeichnung.



Der diesjährigen Verkostungsjury gehörten den Angaben zufolge zwei Prüfer von außerhalb der Region und vier sächsischen Prüfer an. Alle sollen über ein Prüferzertifikat der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft verfügen. Die Namen der Prüfer nennt der Weinbauverband mit Verweis auf Datenschutz in diesem Jahr erstmals nicht mehr. In den vergangenen Jahren gab es Kritik von Winzern daran, dass Kellermeister in der Prämierungsrunde ihre eigenen Weine bewerten würden. Laut Weinbauverband wurde nun die Bewertung von Erzeugnissen des eigenen Betriebs gestrichen und ging nicht in die Gesamtwertung des jeweiligen Produktes mit ein.