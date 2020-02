Die Polizei ist rund um den 13. Februar wieder mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Donnerstag rechnet die Behörde aber nicht mit größeren Störungen, Hinweise auf einen rechten Aufzug gebe es nicht. Dennoch wurden mehrere Versammlungen in der Innenstadt angemeldet. Rund um den Gedenkstein am Altmarkt will die Dresdner Polizei durch Gitter eine neutrale Zone schaffen, sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa. In den abgesperrten Bereich gelange man nur über eingerichtete Durchgangsstellen.