In Dresden wird am Dienstag an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 erinnert. Wie die Sprecherin der Dresdner Kreuzkirche, Mira Körlin, mitteilte, findet zum städtischen Gedenktag um 17 Uhr ein Friedensgebet in der Kirche statt. Die Gestaltung liege in diesem Jahr erstmalig in Händen von Schülerinnen und Schülern der 10. und 12. Klassen des Kreuzgymnasiums Dresden.