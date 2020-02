Hunderte Menschen haben am Donnerstagabend in Dresden der Opfer der mutmaßlich rassistisch motivierten Morde in Hanau gedacht. Das Dresdner Bündnis "Hope - fight racism" hatte auf dem Jorge-Gomondai-Platz aufgerufen. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem vom Sächsischen Flüchtlingsrat und von Studenten der TU Dresden. Vielerorts brannten Kerzen, es wurden Blumen niedergelegt. Im Anschluss bewegte sich die Mahnwache zum Neumarkt. Auch in Leipzig und Bautzen gab es Mahnwachen zum Gedenken an die Opfer von Hanau.