Das heiße Fett in der Pfanne erhitzt sich sehr stark. Irgendwann wird ein Zeitpunkt erreicht, an dem die Dämpfe, die sich entwickeln, zu brennen anfangen. Dann sollte man sofort den Deckel auf die Pfanne setzen, um die Sauerstoffzufuhr zu unterbinden. Nur so können Sie den Brand effektiv löschen und die Flamme ersticken. Sie können auch eine Löschdecke verwenden.



Was Sie auf keinen Fall machen dürfen: Wasser zum Löschen einsetzen. Das Wasser wird aufgrund der hohen Temperatur sofort sieden. Dann wird alles in Brand gesetzt, was drum herum ist. Wir hatten in dieser Woche genau so einen Feuerwehreinsatz. Die Mieter wollten mit Wasser löschen und alles stand in Flammen.