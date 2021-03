In Dresden ist in drei Fällen die Vogelgrippe festgestellt worden. Wie die Stadt mitteilte, hätten sich die Verdachtsfälle vom Freitag bestätigt. Vergangene Wochen waren drei tote Wildgänse aufgefunden worden. Mit dem Nachweis der Vogelgrippe ist der Ausbruch der sogenannten Wildvogelgeflügelpest in Dresden amtlich festgestellt. Um Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel zu vermeiden, gelte weiterhin die seit Anfang Februar bestehende Stallpflicht für Geflügel.