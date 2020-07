Was ist das für ein Super-Bestrahl-Gerät? Dabei handelt es sich um einen Magnetresonanz-Linearbeschleuniger. Er besteht aus einem Magnetresonanztomographen und einem Linearbeschleuniger, der Photonenstrahlung liefert. Das ermöglicht, die Lage des Tumors und der ihn umgebenden Organe hochaufgelöst und in Echtzeit während der Bestrahlung abzubilden. Mit den Photonen, das sind energiereiche elektromagnetische Wellen, wird das Erbgut von Krebszellen beschädigt. Die Zellen sterben ab und können sich nicht weiter vermehren.



Die Uniklinik will ab der zweiten Jahreshälfte 2021 mit Behandlungen im neuen Gerät beginnen.



Der MR-Linearbeschleuniger gilt als schwergewichtig. Zur Steuerung der Teilchen braucht es Umlenk-Magneten, von denen einer allein 22 Tonnen wiegt.



Auch die Stromrechnung wird höher ausfallen. Bei der derzeitigen Technik sind es bereits rund eine Million Euro im Jahr. Quelle: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden