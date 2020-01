Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss für das Verhalten seiner Anhänger in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Hertha BSC eine Geldstrafe von 89.900 Euro zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Einzelrichterverfahren entschieden, wie DFB und Club am Dienstag mitteilten. Bestraft wurde das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen in der Pokalpartie am 30. Oktober 2019 im Berliner Olympiastadion, die Dynamo erst im Elfmeterschießen verlor. Bis zu 30.000 Euro dieser Geldstrafe dürfen die Sachsen für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dynamo hat dem Urteil zugestimmt.