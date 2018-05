Die Liste der internationalen Direktverbindungen vom Flughafen Dresden ist um ein weiteres Ziel gewachsen. Am Sonnabendmorgen hob eine Maschine der Gesellschaft Germania in Richtung Korsika ab. Damit gibt es erstmals in der Geschichte des Dresdner Airports Nonstop-Flüge zu der französischen Mittelmeerinsel. Bis Ende Oktober startet jeden Sonnabend 7:50 Uhr eine Maschine von Dresden nach Bastia auf Korsika. Der Flug dauert knapp zwei Stunden. Zurück geht es am selben Tag 10:30 Uhr. Tickets soll es ab einem Preis von 69 Euro geben.