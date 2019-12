Ufo bestreikt Germanwings über den Jahreswechsel

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat zu dreitägigen Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings aufgerufen. Gestreikt werden soll von Montag an über Silvester bis Mittwoch 24:00 Uhr, wie ein UFO-Sprecher in Frankfurt am Main mitteilte. Andere Lufthansa-Töchter seien bis zum Jahreswechsel nicht betroffen. Weitere Streiks würden erst nach dem 2. Januar verkündet. Ufo und Lufthansa hatten im Tarifkonflikt zuletzt zwei Schlichter bestimmt. Doch schon der Versuch, einen Zeitplan für Gespräche zu vereinbaren, ist aus Sicht der Gewerkschaft gescheitert.



In Dresden und Leipzig/Halle fliegt Germanwings im Auftrag der Eurowings auf ausgewählten Flügen insbesondere nach Köln/Bonn, gelegentlich aber auch nach Düsseldorf oder Stuttgart. Auf welche Flüge das genau zutrifft, ist unter dem Hinweis "operated by" in der Buchung und im Flugplan ersichtlich.



Am Freitagabend waren weder bei Eurowings noch in den Flugplänen von Dresden und Leipzig/Halle Flüge gestrichen.