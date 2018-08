Geschäft mit Wohnungsprostitution in Dresden

In Dresden blüht das Geschäft mit Wohnungsprostitution im Untergrund. Nach Angaben der Stadt Dresden gibt es in der Landeshauptstadt 60 bis 100 Wohnungsbordelle. Keines davon sei angemeldet, bestätigte die Behörde MDR SACHSEN. Offiziell registriert sind bislang nur zwei Großbordelle.

Nach MDR-Recherchen verstecken sich Bordelle in Wohnungen, aber auch Pensionen, Nachtclubs und Nagelstudios. Als Vermittler fungieren oft professionelle Agenturen, die Räume an Sexarbeiterinnen vor allem aus Mittel- und Osteuropa vermieten. Laut Dresdner Gesundheitsamt stammt etwa die Hälfte der rund 600 Prostituierten nicht aus Dresden. Im vergangenen Jahr führte die Gewerbeabteilung des Dresdner Ordnungsamtes nach eigenen Angaben keine einzige Kontrolle durch.

Die Betreiber von Prostitutionsgewerbe seien zudem verpflichtet, ihr Geschäft mit regulärer Gewerbeanmeldung nach Gewerbeordnung durchzuführen, wie die Stadt Dresden erklärte. Sie will die Betriebserlaubnis "aller Voraussicht nach" durch das Ordnungsamt erteilen. Die Stadt Leipzig hat für die Umsetzung des Gesetzes bereits eine Stelle ausgeschrieben. Dresden hat bislang keine ähnliche Anzeige veröffentlicht.

Das Prostituiertenschutzgesetz ist bundesweit am 1. Juni 2017 in Kraft getreten. Wie es in Sachsen umgesetzt wird, hat der Sächsische Landtag Ende Juni beschlossen.