Jacob Perry: Wir haben eine E-Mail aus dem Darknet bekommen. Wir haben versucht, darauf zu antworten und nachzufragen. In der E-Mail steht, dass sie Juwelen (eine Achselband, ein grünes Stück) für neun Millionen Euro anbieten und verhandeln wollen. Darauf haben wir geantwortet und sie haben zurück geschrieben. Ihre Antwort ist aber etwas kompliziert, sodass wir (die Firma CGI) beschlossen haben, alle E-Mails an den Staatsanwalt in Dresden zu senden. Bis jetzt haben wir aber noch keine Rückmeldung von ihm.