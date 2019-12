Kurzer Hammer und Taschenlampe in der Hand - nicht die Tat von Profis? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dirk Syndram, Direktor des Grünen Gewölbes sagte nach dem Vorfall in seinem Museum: "Das war fast wie 'Mission Impossible' (...) Die wussten genau, was sie taten." Waren die Täter also Profis? Das aber bezweifelt einer, der sich mit Kunstraub auskennt bei MDR Exakt - Die Story. Octave Durham war früher selbst Kunstdieb und hat vor 17 Jahren zwei Gemälde aus dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam gestohlen. Durham hat ein Buch geschrieben, tritt im niederländischen Fernsehen auf. Beim Sichten des Dresdner Überwachungsvideos an der Vitrine fallen ihm einige Dinge auf, die die Täter in seinen Augen als dilettantisch kennzeichnen: "Das ist ein kurzer Hammer. Viel zu kurzer Stiel." Und: "Eigentlich solltest du nichts in deinen Händen haben. Wenn du Licht brauchst, sollte das auf dem Kopf sein und nicht in deinen Händen, denn du musst alles wieder mitnehmen. Du musst alles an deinem Körper haben - das WalkyTalky und so. Wenn du etwas zurück lässt, finden sie deine DNA."