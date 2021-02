Die Elbe führt aufgrund von Tauwetter und Regen in ihrem Einzugsgebiet in Tschechien Hochwasser. Am Pegel Schöna wurde der Richtwert für die unterste Alarmstufe am frühen Freitagmorgen überschritten, am Vormittag waren es dort 4,25 Meter. In Dresden erwarten die Hydrologen derzeit den Höchststand für Sonnabendabend bei 4,67 Metern. Damit könnte es auch "Erwin 23" am Elbufer nass um Flossen und Riesenmaul werden.