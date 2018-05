Bisher gehen die Beamten davon aus, dass der Mann am Montagabend auf einem stillgelegten Kasernengelände in Königsbrück Selbstmord begangen hat. Er soll zuvor seine 75 Jahre alte Nachbarin getötet haben und war seit Sonnabend auf der Flucht.

Auf dem Kasernengelände hatte sich der 33-Jährige stundenlang verschanzt und auf die Spezialkräfte geschossen, die das Gebäude umstellt hatten. Dabei wurden ein GSG-9-Beamter und ein Diensthund verletzt. An der Suche nach dem Gewalttäter waren mehr als 650 Polizisten aus Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sowie von der Bundespolizei beteiligt. Allein am Montag waren 270 Einsatzkräfte im Bereich der Königsbrücker Heide im Einsatz.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es in der Wohnung des Mannes einen Polizeieinsatz gegeben, weil der 33-Jährige dort betrunken randalierte. Die Nachbarin hatte daraufhin die Polizei alamiert. Der frührere Soldat verbrachte eine Nacht im Polizeigewahrsam. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Waffen. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Einsatz der Auslöser für das weitere Geschehen gewesen sein könnte. Es werde jedoch in alle Richtungen ermittelt.