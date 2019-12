Volkswagen hat in diesem Jahr in der Gläsernen Manufaktur in Dresden mehr Elektro-Golfs produziert. Wie das Unternehmen mitteilte, rollten über 16.000 Fahrzeuge vom Band. Das seien rund 2.500 mehr als im Vorjahr. Grund sei die durchgängige Produktion im Zweischichtbetrieb. Täglich wird demnach von 6 Uhr bis 22 Uhr in der Gläsernen Manufaktur gefertigt, 74 E-Golfs für den europäischen Markt laufen täglich vom Band. Etwa ein Drittel aller hergestellten Wagen werden in Deutschland verkauft.