Jeder hat seine eigenen Präferenzen. Wenn die wichtigsten Beziehungen stimmen, ist eine wesentliche Grundlage für ein glückliches Leben gegeben. Für eine lebenslange Zufriedenheit spielen auch frühe Bindungserfahrungen in der Kindheit eine große Rolle. Wichtig ist aber auch ein guter Kontakt zu uns selbst. Ein Kontakt zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Wenn wir spüren, was mit uns passiert, können wir entsprechend gut reagieren. Glücklich werden können wir somit, wenn wir seelisch mit uns verbunden sind – sowohl nach innen und außen.

Alle Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Freiheit. Das ist biologisch so angelegt. Wenn die Pole im Gleichgewicht sind, sind die Voraussetzungen für Glück nicht schlecht.

Man braucht ja gar nicht so viel zu schwätzen. Glück spürt man einfach. Das muss man gar nicht marktschreierisch nach außen vermitteln. Das ist ein innerer Prozess.

Dr. Ulrike Anderssen-Reuster, Chefärztin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Städtischen Klinikum Dresden glaubt, dass man Glück lernen kann. Dafür braucht man einen guten Kontakt zu sich selbst. Bildrechte: Anderssen-Reuster

Wer richtig depressiv ist, ist nicht richtig empfindsam und erlebnisfähig. Wer verlassen wurde, sich einsam und ungeliebt fühlt, wird leiden. Darüber hinaus gibt es viele Menschen, die in ihren Gedanken und endlos langen Wiederholungschleifen gefangen sind und grübeln.

Wir können achtsam sein mit uns. Oft genug bekommen wir gar nicht mit, wie und wo wir unterwegs sind, wie unser Kontext ist. Glücklich macht es uns, bewusst und offen im Kontext zu sein und unsere Leben um uns herum wahrzunehmen. Das Leben in seiner Fülle wahrzunehmen, auch körperlich und sinnlich. Die Welt erschließt sich ja nur über unsere Sinne. Es ist wichtig, zur unmittelbaren Wahrnehmung zurückzukehren.

Ja. Und in der digitalen Welt wird das noch schwieriger.

Das würde ich denken. Natürlich ist die Digitalisierung interessant, inspirierend und verschafft den Zugang zu sehr viel Wissen. Doch wir müssen darauf achten, sich nach der Arbeit am Rechner auch mal an die frische Luft zu begeben, unseren Körper zu spüren. Die Herausforderung liegt darin, uns bewusst auszubalancieren. Das Andere – die Sinne und den Körper – nicht zu gering zu achten.

Die Kontraste wirken sich auf unser Glücksgefühl aus, sie erhöhen die Wahrnehmung. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche freuen wir uns beispielsweise viel stärker auf das Wochenende, als es ohne die Arbeit gewesen wäre. Doch es gibt auch Leute, die einen dauerhaften Zustand von Zufriedenheit erleben können. Das ist ein Zustand, der von Stabilität und Kompetenz zum Umgang mit Lebenssituationen geprägt ist. Jeder Mensch hat ein Grundlevel an Wohlbefinden. Dieses kann nach und nach erhöht werden.

Ja, Meditation unterstützt das Glücksempfinden. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Meditation. Beispielsweise können wir an einen geliebten Menschen denken und die positiven Gedanken übertragen und auf andere Bereiche lenken. Dann wird das Glück größer. Oder wir können Dinge stoisch mit Distanz betrachten. Jeder kennt sicher das Phänomen, wenn man am Meer sitzt, die Wellen ruhig beobachtet. Wir können nur lernen, diesen Blick in unseren Alltag zu integrieren.