18.11.2019 | 15:11 Uhr Der Glühwein kommt aus Sachsen

In der kommenden Woche öffnen die ersten Weihnachtsmärkte - am Dienstag zum Beispiel der in Zwickau, und dann darf es wieder dampfen. Denn nur bei Kälte schmeckt der Glühwein richtig gut, der dann wieder überall aus großen Kesseln ausgeschenkt wird. Und egal, was da anderswo in deutschen Regionen an Glühweinspezialitäten zu haben ist: Der Ur-Glühwein ist eine sächsische Erfindung.