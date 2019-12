"Hoch die Tassen?"

Bei der Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch Alkoholeinfluss lag Dresden in den letzten Jahren an der Spitze. Stadt und Polizei Dresden wollen ein Umdenken bei den Einwohnern bewirken und auf die Gefahren von Alkoholkonsum im Straßenverkehr aufmerksam machen. Schon eine Tasse Glühwein reicht aus, "dass ein 80 Kilo schwerer Mann etwa 0,3 Promille im Blut hat", erklärt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel. Nach einer Tasse könne schon der Pegel erreicht sein, mit dem man sich nicht mehr hinter das Steuer setzen kann. Dies sei kein Kavaliersdelikt. Schon bei Anzeichen von Fahrunsicherheit oder bei einem Unfall könne man sich strafbar machen, mahnt Sittel.

Als Suchtmittel gewinnt Alkohol zudem immer mehr an Bedeutung. In vier von fünf Fällen waren Krankenhausbehandlungen in diesem Jahr auf Alkohol zurückzuführen. Die Stadt Dresden will aber nicht den Zeigefinger heben. Stattdessen sollen die Menschen animiert werden, sich mit dem Thema "Alkohol im Straßenverkehr" auseinander zu setzen. "Genießen Sie die Glühweinvielfalt auf dem Striezelmarkt. Aber lassen Sie das Auto zu Hause und steigen Sie nicht betrunken auf den nächsten Roller", so Sittel abschließend.