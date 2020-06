Eigentlich wollte sich Gojko Mitic als Sportstudent in Belgrad nur etwas dazu verdienen und heuerte in den 1960er Jahren als Stuntman beim Film an. Seine Rollen als Indianer in diversen DEFA-Filmen ließen den deutsch-serbischen Schauspieler in der DDR zum Star und Frauenschwarm werden.