Der Goldene Reiter in Dresden soll wieder einen Zaun bekommen. Das fordert das Landesamt für Denkmalpflege. Immer wieder beschädigen Räuber oder Vandalen das Reiterstandbild. Zur Zeit ist das Denkmal mal wieder umhüllt, um derartige Schäden zu reparieren. Die Kosten für die Reparatur betragen rund 30.000 Euro. Ein Zaun sei billiger, als ständig Reiter und Sandstein zu restaurieren, sagt das Landesamt.

Im Jahr 2011 stahlen zwei betrunkene und am Ende reumütige Studenten die Schwertscheide. Der Schaden damals betrug 10 000 Euro, sagt Restaurator Straßburger: "Das ist viel Detailarbeit, die dann zu solchen Kosten führt." Man müsse die Denkmalteile wieder herstellen, richten, einbauen und montieren.

Im vergangenen Jahr brachen Unbekannte die Schwertscheide abermals ab. Andere beschädigten beim Erklimmen des Sockels die Sandsteinzähne der Löwen. Um dem in Zukunft vorzubeugen, schlägt das Landesamt nun die Wiedererrichtung eines Zauns vor, wie es ihn früher schon einmal gab.

Christine Kelm vom Landesamt sagt, es gäbe gefühlt alle zwei Jahre einen solchen Vandalismusvorfall. Es habe auch schon Gespräche mit dem Landeskriminalamt gegeben, ob der Goldene Reiter per Video überwacht werden könnte. Aber vielleicht genüge ja sogar eine preiswerte Kette zwischen den Pollern aus Sandstein, sagt die Chefrestauratorin. Denn die seien bereits da.

Die Arbeiten am Goldenen Reiter sollen in der ersten Septemberwoche beendet werden. Am ersten Septemberwochenende findet dort traditionell der Dresdner Töpfermarkt statt.