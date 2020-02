Ein kleiner Goldtakin hat im Dresdner Zoo vor gut einer Woche das Licht der Welt erblickt. Noch recht klein und mit bräunlichem Fell, wird der Nachwuchs in zwei Jahren golden glänzen, Hörner bekommen und dann rund 400 Kilogramm auf die Waage bringen.

Der Goldtakin-Nachwuchs kam am 11. Februar gegen 11 Uhr inmitten seiner Herde zur Welt. Bei der Geburt gab es keine weiteren Komplikationen.

Der kleine Goldtakin heißt Coung, der in Zukunft den anderen sieben Tieren im Gehege Gesellschaft leisten wird. Der Dresdner Zoo hält die seltenen Tiere seit 2013. Drei Jahre später klappte es dann auch mit dem Nachwuchs. Coung ist die siebte erfolgreiche Nachzucht der seltenen asiatischen Huftiere. Für seine Mutter Joko ist es das dritte Jungtier, für Vater Shen bereits Kind Nummer sieben. Schon in zwei bis drei Wochen soll Coung einen Spielkameraden bekommen, denn ein weiteres Weibchen ist trächtig, teilte der Zoo Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.

Die Tiere, die in den Gebirgsregionen im südlichen Zentralchina leben, werden laut der Weltnaturschutzorganisation IUCN als gefährdet eingestuft. Der IUCN geht noch von ca. 6.000 Tieren in freier Wildbahn aus.

Neben dem Tierpark in Berlin ist der Dresdner Zoo der einzige in Deutschland, in dem man die Tiere sehen kann.